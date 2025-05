Grande rimonta di Indiana, New York ko in gara-1 della finale di Conference

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vittoria in rimonta e all’overtime per Indiana in gara-1 della finale della Eastern Conference sul parquet del Madison Square Garden di New York.

Di fronte a quasi 20mila spettatori, i Pacers si impongono per 138-135 sui Knicks nonostante nel quintetto della ‘Big Apple’ Brunson e Towns realizzino, rispettivamente, 43 e 35 punti; tra gli ospiti, 31 di Haliburton e 30 di Nesmith.

A Ovest, invece, attesa per gara-2 di finale tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets (1-0).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).