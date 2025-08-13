Gravina “La Supercoppa Europea a Udine uno stimolo per Euro2032”

UDINE (ITALPRESS) – All’evento di apertura della giornata che porterà alla disputa della Supercoppa Europea a Udine ha portato i saluti il presidente della Figc Gabriele Gravina. “Il grazie per questa giornata va alle istituzioni, al sindaco De Toni, al presidente Fedriga, con il quale abbiamo avviato questa stagione di collaborazione per lanciare un modello di sport-turismo e cultura. Tutto questo rende speciale un modello replicabile di riferimento che rafforza il connubio fra sport e comunità locali – le parole di Gravina – Per me è un motivo di grande soddisfazione essere qui, in una giornata sportivamente importante, resa possibile grazie alla collaborazione di enti e istituzioni”.

Il presidente Figc ha ringraziato anche la Uefa, di cui è anche primo vicepresidente, “per aver creduto in questo progetto”, e la famiglia Pozzo, che “ha avuto visione nel creare i presupposti per rendere possibile tutto questo. E’ un premio alla visione di una famiglia, alla visione di un territorio, che mi auguro possa servire da stimolo per vincere un altro progetto importante per il nostro Paese nel portare a casa, con progettualità, Euro2032. Ci uniamo ai festeggiamenti che abbiamo visto in tutto il Friuli-Venezia Giulia. Grazie per chi ha reso possibile questo evento”.

