Gualtieri, Meloni: solidarietà a Gualtieri, intimidazione inaccettabile

Roma, 31 ott. (askanews) – “Desidero esprimere solidarietà al sindaco di Roma Roberto Gualtieri per le gravi minacce ricevute oggi – tramite social – da un uomo che, secondo quando riporta la stampa, sarebbe vicino ai clan sinti. Un’intimidazione inaccettabile, nei confronti della persona e dell’istituzione che rappresenta, che va stigmatizzata con fermezza”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
