Gut-Behrami vince il Super-G a Cortina, quinta Sofia Goggia

CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Successo di Lara Gut-Behrami al superG di Cortina d’Ampezzo, la gara conclusiva del lungo week-end di gare veloci. Il tempo della ticinese è di 1’20″75, per 21 centesimi meglio rispetto a quello di Stephanie Venier. Terzo posto per la francese Romane Miradoli. Brutta inforcata per Valerie Grenier, mentre era in lotta per un posto sul podio.

La prima delle azzurre è ancora Sofia Goggia, quinta a 58 centesimi di distacco dalla Gut-Behrami. Goggia è seguita da Marta Bassino, che accusa 75 centesimi di ritardo dalla leader. Nono posto nonostante una scivolata per Federica Brignone, a 1″30 dalla prima, mentre è 12/a Laura Pirovano a 1″35. Nicol Delago è a 2″57. E’ uscita, ma senza conseguenze, Roberta Midali.

Gut-Behrami guida la classifica di specialità con 320 punti, per 10 punti rispetto a Cornelia Huetter. Al terzo posto c’è Brignone con 246 punti, seguita da Goggia con 237. E Lara Gut-Behrami recupera rispetto a Mikaela Shiffrin e sale a 1014, contro i 1209 dell’americana. Al terzo posto Brignone con 838 punti.

