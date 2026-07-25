Morte Alessio Pio, ricoverato a Catanzaro un altro bambino ospite dell’asilo

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Morte Alessio Pio, In altro bimbo dell’asilo di Tropea è ricoverato a Catanzaro con sintomi di gastroenterite; l’Asp rassicura sulle sue condizioni.

TROPEA – Un altro bambino che ha frequentato la Family Baby School di Tropea, la stessa struttura frequentata dal piccolo Alessio Pio, il bimbo di un anno e mezzo deceduto il 22 luglio scorso all’ospedale di Catanzaro, è stato trasferito nel pomeriggio del.24 luglio in via precauzionale al presidio ospedaliero “Pugliese-Ciaccio” dopo aver manifestato i medesimi sintomi iniziali di gastroenterite accusati dal piccolo. Secondo quanto appreso, il bambino non rientrerebbe tra quelli già ricoverati nei giorni scorsi e sarebbe quindi partito alla volta del presidio sanitario da Tropea. Il trasferimento nel nosocomio del capoluogo di regione è stato disposto esclusivamente a scopo precauzionale, così da consentire tutti gli accertamenti clinici necessari e monitorarne attentamente le condizioni.

MORTE ALESSIO PIO LE RASSICURAZIONI DELL’ASP DI VIBO VALENTIA E LE INDAGINI IN CORSO SULL’ASILO

La notizia è stata confermata a “L’Altravoce – Il Quotidiano” dal commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Angelo Vittorio Sestito che ha invitato a mantenere la calma, rassicurando sulle condizioni del piccolo paziente. “Le condizioni del bambino sono buone – ha dichiarato Sestito – e la situazione è sotto controllo”. Il nuovo ricovero arriva mentre proseguono le indagini sanitarie e giudiziarie per chiarire le cause della morte di Alessio Pio.

Gli accertamenti sono concentrati sull’eventuale presenza del batterio che avrebbe provocato il rapido aggravamento delle condizioni del bambino, mentre continuano anche le verifiche epidemiologiche per ricostruire l’origine del contagio ed escludere ulteriori rischi. L’episodio mantiene alta l’attenzione delle autorità sanitarie, che stanno seguendo con particolare prudenza tutti i casi riconducibili ai bambini che hanno frequentato la struttura educativa di Tropea, adottando ogni misura ritenuta necessaria per la tutela della salute dei piccoli pazienti.