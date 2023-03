Honda, a febbraio X-ADV ai vertici del mercato

ROMA (ITALPRESS) – Honda conferma l’eccellente risultato di vendite di gennaio e anche a febbraio vede 7 suoi modelli nelle prime 10 posizioni, sia come risultato del mese, sia sul totale annuo. Risultati frutto della somma degli ottimi riscontri sia nel comparto moto (Africa Twin, NC750X e Hornet nella top ten), sia del comparto scooter (primi 5 posti e ben 6 modelli nelle prime 10 posizioni). Anche le quote di mercato sno positive: 28,3% a febbraio e 28,7% nei primi due mesi.

Questi dati derivano dai sorprendenti numeri registrati nei due comparti: per le moto 13,5% a febbraio e 13% complessivo, per gli scooter 43,1% a febbraio e 43,5% complessivo. A febbraio l’Africa Twin è prima tra le maximoto con 451 unità immatricolate. La Hornet, appena arrivata è già in vetta al segmento delle naked medie, con ben 166 unità a febbraio. Bene anche la CB500F, prima tra le naked entry level, con 82 pezzi in questo secondo freddo mese dell’anno. Tra le tourer, guizzo della NT1100 che, nonostante una domanda superiore all’attuale disponibilità, è al primo posto nei primi due mesi dell’anno con 147 unità.

Ma è passando al comparto scooter che i volumi schizzano alle stelle. Il mezzo più incredibile mai concepito da un Costruttore non smette di sbalordire per il suo inarrestabile successo. L’X-ADV, il primo e unico “SUV a 2 ruote”, con 864 unità immatricolate a febbraio e un totale di 1.703 unità nei primi due mesi dell’anno, entra nell’olimpo dei mezzi più desiderati di sempre, e se si sommano le 291 unità totali di Forza 750, risulta chiaro il grande apprezzamento del pubblico. La gamma degli scooter Honda 350 occupa, a febbraio, l’intero podio delle medie cilindrate, con SH 350i, Forza 350 e ADV 350 che totalizzano, in quest’ordine, 1.919 unità immatricolate, e un risultato fotocopia sul totale annuo, con 3.560 unità totali immatricolate.

Per la gamma SH125/150i, sono 1.485 quelli acquistati dai clienti solo a febbraio e 3.109 il totale di gennaio più febbraio.

Per quanto riguarda le prossime novità, la XL750 Transalp, a listino al prezzo di 10.690 euro f.c., sarà nelle concessionarie ufficiali a partire da fine marzo. Poco dopo, entro il mese di aprile, arriverà anche la sfiziosa CL500, la scrambler adatta anche a chi ha la patente A2.

