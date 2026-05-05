Honda inaugura in Turchia un nuovo stabilimento produttivo motociclistico

ROMA (ITALPRESS) – Honda ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo stabilimento di produzione motociclistica ad Aliaga, Izmir, segnando una tappa significativa nell’impegno a lungo termine dell’azienda nei confronti della Turchia e nell’espansione del proprio business globale delle due ruote. Gestita da Honda Tùrkiye A.S., la nuova struttura rappresenta il 38° impianto produttivo motociclistico Honda nel mondo ed è stata realizzata per sostenere il rapido sviluppo del mercato locale, dove la domanda di mobilità individuale e di applicazioni commerciali, come i servizi di consegna, è cresciuta significativamente negli ultimi anni. La Turchia è diventata uno dei mercati chiave per la crescita di Honda. Nel 2025 Honda ha conquistato la prima posizione nel mercato di riferimento per l’undicesimo anno consecutivo. La produzione è iniziata nell’aprile 2026, con una capacità iniziale prevista di 100.000 motocicli all’anno, ma con la concreta possibilità di arrivare fino a 200.000 unità in futuro. Si prevede che lo stabilimento generi circa 300 posti di lavoro diretti, contribuendo allo sviluppo economico della regione di Izmir. Progettato in linea con gli standard globali di produzione Honda, l’impianto di Aliaga si concentrerà su qualità, efficienza e flessibilità. Consentirà di produrre motocicli di alta qualità, affidabili e accessibili, rafforzando al contempo le capacità produttive locali e la supply chain. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Honda Motor Europe, del management di Honda Tùrkiye, di istituzioni pubbliche, autorità locali e partner commerciali, a testimonianza della solida collaborazione tra Honda e il territorio.

“L’avvio della produzione presso lo stabilimento motociclistico Honda Tùrkiye rappresenta una chiara espressione della nostra fiducia nel mercato, della sua importanza per il nostro business globale e del nostro impegno verso una cooperazione e una prosperità di lungo periodo – ha sottolineato Hans de Jaeger, Presidente di Honda Motor Europe -. Siamo convinti che questo impianto fornirà un contributo significativo sia alla rete produttiva globale Honda sia allo sviluppo industriale, all’occupazione e agli obiettivi di crescita sostenibile della Turchia”. Satoru Yamada, presidente di Honda Tùrkiye A.S., ha aggiunto: “Questo stabilimento produttivo, che abbiamo realizzato a Izmir, Aliaga, rappresenta una chiara dimostrazione della forte fiducia di Honda nella Turchia, della nostra visione di lungo termine e del rapporto solido e basato sulla fiducia costruito nel corso degli anni. Per noi, il vero indicatore di successo non è rappresentato soltanto dai risultati economici, ma dalla capacità di generare un impatto positivo sulla società e di creare valore per le persone.

Il sito si estende su una superficie totale di 100.000 metri quadrati, di cui 45.000 al coperto, e svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento della catena di fornitura locale, nel supporto allo sviluppo regionale e nella creazione di valore economico. Il nuovo stabilimento motociclistico di Aliaga è stato progettato con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, in linea con la Environmental Vision di Honda.

Honda Tùrkiye continua inoltre a contribuire alla società attraverso iniziative di responsabilità sociale, tra cui programmi di educazione alla sicurezza stradale e progetti di riforestazione nelle aree colpite da incendi. Con questo nuovo stabilimento, che si affianca a quello di eccellenza di Honda Italia Industriale S.p.A., fondato nel 1971 e che conta oggi più di 1.100 dipendenti ed una produzione di 150.000 unità annuali su 8 modelli differenti tra scooter e moto, Honda rafforza ulteriormente la propria strategia di produzione locale, crescita sostenibile e sviluppo di soluzioni di mobilità in grado di supportare la vita quotidiana e le attività professionali in Europa e oltre.

– Foto ufficio stampa Honda Italia –

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