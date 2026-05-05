Mazda CX-60 evolve nelle prestazioni, negli interni e nei sistemi di sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha presentato in Abruzzo la nuova CX-60 Model Year 2026, un SUV che rappresenta la coerente evoluzione della filosofia della Casa giapponese che ha come obiettivo quello di unire piacere di guida, cura artigianale e umanocentricità in un’esperienza sempre più coinvolgente e raffinata. Gli aggiornamenti introdotti per il 2026 non segnano una rottura con il passato, ma un percorso di miglioramento continuo basato sul principio giapponese del Kaizen secondo il quale l’eccellenza non è un punto di arrivo, ma una somma costante di affinamenti. La CX-60 nasce su una piattaforma sviluppata da zero per realizzare SUV di grandi dimensioni in grado di offrire la “gioia di guida” grazie ad un’accelerazione potente, elevata stabilità e una sensazione di controllo diretto e coinvolgente. Per il Model Year 2026, la taratura di sospensioni e ammortizzatori è stata ulteriormente affinata per migliorare l’equilibrio tra comfort e controllo, offrendo una risposta ancora più fluida e coerente in ogni condizione di guida. Un ulteriore intervento riguarda il comfort acustico, i vetri anteriori a isolamento acustico sono stati progettati per ridurre sensibilmente i fruscii aerodinamici, il rumore del traffico e quello di rotolamento degli pneumatici, contribuendo a migliorare il comfort a bordo e la qualità delle conversazioni anche alle velocità autostradali.

In termini di sicurezza, la CX-60 2026 introduce il sistema Driver Emergency Assist, che integra il Driver Monitoring System e consente al veicolo di riconoscere situazioni di emergenza medica improvvisa, intervenendo per rallentare e arrestare il mezzo in sicurezza, fino allo sblocco automatico delle portiere per agevolare i soccorsi. L’evoluzione tecnologica si estende anche all’esperienza a bordo, con l’integrazione di Amazon Alexa, che consente un controllo vocale naturale per navigazione, intrattenimento e funzioni connesse. La CX-60 introduce inoltre un sistema di navigazione ibrido, che offre: calcolo di percorsi alternativi, ricerca di punti di interesse, e sette anni di aggiornamenti gratuiti delle mappe. La gamma 2026 introduce inoltre nuovi contenuti estetici e di comfort, tra cui interni con materiali premium e nuove finiture, oltre a cerchi in lega da 20 pollici con finiture Metallic Silver che rafforzano la percezione di qualità complessiva del modello. Le versioni Homura e Homura Plus della CX-60 2026 offrono ora, anche degli eleganti interni color tan, con sedili in pelle nappa trapuntata, volante in pelle bicolore e cruscotto con finitura effetto suede.

Sul fronte della sostenibilità, Mazda rafforza ulteriormente il proprio allineamento al contesto normativo europeo, infatti le versioni diesel della CX-60, oltre a essere conformi ai nuovi standard sulle emissioni Euro 6e-bis, sono ora certificate per l’HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil 100), un biocarburante rinnovabile ottenuto da oli vegetali riciclati, che consente una guida con emissioni quasi pari a zero. L’adozione di questo carburante rappresenta un passo importante nell’approccio multi-solution di Mazda, volto a ridurre le emissioni senza compromettere il piacere di guida. Questa soluzione consente una significativa riduzione delle emissioni di CO2 lungo il ciclo di utilizzo del veicolo, contribuendo al percorso di decarbonizzazione senza modificare prestazioni, autonomia o piacere di guida. Un’evoluzione concreta che dimostra come sostenibilità ambientale e Joy of Driving possano avanzare in parallelo. In occasione dell’evento, le vetture equipaggiate con motorizzazione e-Skyactiv D sono state rifornite con HVO, consentendo una riduzione stimata delle emissioni di CO2 pari al 77%* sull’intero ciclo wheel-to-wheel. In questo scenario, la CX-60 2026 si inserisce come esempio concreto dell’approccio multi-solution di Mazda, dove diverse tecnologie contribuiscono alla riduzione dell’impatto ambientale senza compromettere prestazioni e piacere di guida.

– Foto ufficio stampa Mazda Italia –

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