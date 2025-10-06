Hot Wheels trasforma la CLA in un’auto giocattolo di grandi dimensioni

ROMA (ITALPRESS) – Hot Wheels e Mercedes-Benz hanno presentato la loro esclusiva opera d’arte Mercedes-Benz CLA presso l’officina Race Service di Los Angeles, trasformando lo spazio in un vero e proprio parco giochi per appassionati di auto.

In linea con lo spirito del progetto, questa creazione unica ha fatto parte anche dell’Hot Wheels Legends Tour a El Segundo. Il motto “Play Beyond Limits” rappresenta il filo conduttore della collaborazione tra i due marchi e ha l’obiettivo di ispirare persone di tutte le età a non smettere mai di giocare. Giocare significa liberare il proprio potenziale, trovare motivazione e favorire creatività e innovazione. Molti appassionati di automobili, infatti, hanno scoperto la loro passione proprio grazie a un modellino pressofuso Hot Wheels in scala 1:64.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).