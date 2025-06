I.A., disco verde Camera alla nuova legge. Ritorna al Senato

Roma, 25 giu. (askanews) – Disco verde dalla Camera alla nuova legge sull’intelligenza artificiale con 136 voti a favore, 94 contrari e 5 astensioni. Il testo modifica quello approvato lo scorso marzo al Senato e torna dunque a palazzo Madama per l’approvazione definitiva. Alleanza Verdi e Sinistra ha esposto in aula cartelli di protesta durante l’approvazione: “noi con Assange, voi con le fake news” , “la verità è un diritto”, “vogliamo uno spazio informativo pulito” le scritte sui cartelli esposti in aula dal leader Avs Nicola Fratoianni e da altri parlamentari del gruppo.