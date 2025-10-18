I Meduza arrivano in Italia con Meduza3 sabato 7 marzo a Milano

Milano, 18 ott. (askanews) – Tra gli artisti italiani più ascoltati al mondo i Meduza – nominati ai Grammy come Best Dance Recording – arrivano in Italia con Meduza3 l’elettrizzante concept ibrido che reinventa l’esperienza del dj set. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto sabato 7 marzo 2026 al Fabrique di Milano.

I biglietti per lo show saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 17 ottobre alle 17:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 17:00.

Dopo il debutto nell’iconico locale Hï Ibiza, Meduza3 arriva a Milano con un’esperienza sonora all’avanguardia che supera il semplice concetto di DJ set. Ogni brano viene rielaborato in tempo reale, dando vita a versioni uniche e coinvolgenti, in cui l’energia della pista si fonde con la spontaneità della musica live, regalando un’avventura sonora cruda e immersiva. Un approccio che conferma il progetto tra i più audaci e contemporanei della scena elettronica globale.

Meduza è un trio italiano di produzione musicale elettronica/house composto dai tre giovani produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Nel 2019 inizia il loro successo internazionale con il brano “Piece of Your Heart” (feat. Goodboys), superando i 2 miliardi di stream in tutto il mondo ed entrando nelle top 10 classifiche ufficiali di circa 20 paesi diventando il brano italiano con più streaming globali della storia. Nel 2020 il singolo “Lose Control” (feat. Goodboys e Becky Hill), ha raggiunto la Top 40 nel Regno Unito nella prima settimana, superando anch’esso i 2 miliardi di stream cumulativi. Nel 2021 il singolo “Paradise” (feat. Dermot Kennedy) è diventato disco d’oro e di platino in 24 paesi, conquistando in Italia il #4 nella classifica EarOne, per due settimane consecutive. Nello stesso anno i MEDUZA hanno pubblicato il remix di “Bad Habits” di Ed Sheeran contribuendo alla conquista del #1 della classifica EarOne. Nel 2022 scalano rapidamente le classifiche in tutto il mondo con i singoli “Tell It To My Heart” (feat. Hozier) e “Bad Memories” (feat. Elley Duhé e FAST BOY), e partecipano come ospiti al Festival di Sanremo, portando sul palco i loro migliori successi, accompagnati dalla presenza del cantautore irlandese Hozier. Nel 2023, pubblicano “Phone” (con Sam Tompkins, Em Beihold), mentre nel 2024 raggiungono un ulteriore traguardo con “Fire” (feat. OneRepublic & Leony), scelta come canzone ufficiale della UEFA Euro 2024 e pubblicano il loro ultimo singolo “Another World” (feat. HAYLA), un omaggio alle emozioni eteree e viscerali che la musica può suscitare, continuando a essere un punto di riferimento mondiale per la dance music.