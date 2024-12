I Viaggi del Cuore alla scoperta di Istanbul

Roma, 27 dic. – Nella prossima puntata de I Viaggi del Cuore sabato 28 dicembre alle ore 9:30 su Canale 5, grazie a TGA (T rkiye Tourism Promotion and Development Agency) e Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di T rkiye, don Davide Banzato condurrà i telespettatori alla scoperta di Istanbul, città sospesa tra Oriente e Occidente. Conosciuta anticamente come Bisanzio e poi Costantinopoli, Istanbul è il simbolo dell’incontro tra culture, religioni e storie che si intrecciano per creare una ricchezza senza pari.Un viaggio tra spiritualità e storia. La puntata si apre con una panoramica su Istanbul, una metropoli vibrante e multietnica. Ci immergeremo nel fascino del Grand Bazar, uno dei mercati coperti più antichi e affascinanti al mondo, dove il profumo delle spezie si mescola con l’aroma del caffè turco, creando un’atmosfera senza tempo.Il viaggio proseguirà alla scoperta di due dei monumenti più iconici della città: Santa Sofia, un tempo basilica cristiana, trasformata in moschea, poi museo e recentemente di nuovo moschea, e la Moschea Blu, famosa per le sue piastrelle decorate e per essere un capolavoro dell’architettura ottomana. Questi luoghi, che sembrano dialogare attraverso la piazza che li separa, raccontano secoli di convivenza tra cristianesimo e islam.Attraverseremo poi il leggendario Bosforo, lo stretto che separa fisicamente ma unisce simbolicamente Europa e Asia. Una crociera su queste acque ci regalerà vedute mozzafiato sui palazzi ottomani e sui villaggi di pescatori, facendoci immergere in una storia lunga millenni.Tra i luoghi meno noti scopriremo la Chiesa di San Salvatore in Chora, celebre per i suoi mosaici bizantini straordinariamente dettagliati, e la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, punto di riferimento per la comunità cattolica di Istanbul e simbolo della fede cristiana in una terra di incontri.Questa puntata dei Viaggi del Cuore ci invita a riflettere sull’importanza del dialogo e della convivenza tra culture e religioni diverse, principi incarnati perfettamente da Istanbul. Questa città, da sempre simbolo di incontro e pluralità, continua a ispirare con la sua bellezza senza tempo e la sua anima accogliente.Anche in questo viaggio ci saranno la fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il condirettore di Famiglia Cristiana, Luciano Regolo, e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione della Nigeria, aiutandoci ad avere uno sguardo sul mondo.I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Conduttore Don Davide Banzato (nel ruolo anche di coautore); autrice Martina Polimeni; registi Matteo Ricca e Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 45 minuti si propone di raggiungere tutti, credenti e non, grazie a un taglio culturale e a immagini di altissima qualità. Gode del Patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.