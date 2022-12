IBM Italia, Maurizio Decollanz nuovo direttore Marketing e Comunicazione

MILANO (ITALPRESS) – Maurizio Decollanz è il nuovo direttore Marketing e Comunicazione di IBM Italia, a diretto riporto dell’amministratore delegato Stefano Rebattoni. All’interno del Leadership Team di IBM Italia – e in stretta collaborazione con i team Consulting, Technology e Ecosystem – Decollanz avrà la responsabilità di supportare la crescita della filiale italiana riunendo, dopo anni di separazione, le direzioni di marketing, comunicazione interna ed esterna, brand e social.

In IBM dal gennaio del 2017, dopo una carriera giornalistica che lo ha portato a collaborare con Class CNBC, Milano Finanza e Sky TG24, Maurizio Decollanz aveva in precedenza ricoperto i ruoli di direttore della comunicazione e del brand, rifondando la storica rivista IBM Think Magazine e contribuendo alla rivitalizzazione del brand in Italia.

Studi in giurisprudenza, giornalista professionista dal 1999, Maurizio Decollanz rappresenta IBM anche nel gruppo Innovation Services di Assolombarda, l’associazione degli industriali milanesi, e siede nel Consiglio della Fondazione IBM Italia.

“La nomina di Maurizio Decollanz alla direzione Marketing e Comunicazione di IBM Italia, segue il processo di integrazione definito da IBM Corporation delle due funzioni – spiega Stefano Rebattoni, amministratore delegato di IBM Italia – e darà ulteriore impulso all’attività di un brand che, alla leadership nell’innovazione e al posizionamento nelle aree più avanzate dello sviluppo tecnologico del Paese, affianca oggi il grande impegno per supportare aziende private e amministrazioni pubbliche nelle loro trasformazioni digital&green”.

Il nuovo incarico sarà effettivo a partire dal 1° gennaio 2023.

– foto ufficio stampa IBM Italia –

(ITALPRESS).