Il Borussia Dortmund elimina il Monterrey, ora il Real Madrid nei quarti del Mondiale per Club

ATLANTA (USA) (ITALPRESS) – Sarà il Borussia Dortmund ad affrontare il Real Madrid nei quarti del Mondiale per Club il 5 luglio al MetLife Stadium di New York, New Jersey. Nella notte italiana, ad Atlanta, si è completato il quadro degli ottavi col successo dei gialloneri sul Monterrey per 2-1.

Borussia in controllo sin dalle prime battute e vittoria ipotecata nel primo tempo grazie all’asse Adeyemi-Guirassy: bella combinazione fra i due al 14′ e stoccata decisiva del 29enne attaccante guinenano, che ha poi concesso il bis dieci minuti dopo ancora su assist di Adeyemi. A inizio ripresa i messicani accorciano: cross di Corona sul secondo palo e dopo un paio di deviazioni la palla arriva a Berterame, che di testa batte Kobel riaprendo la gara. Il Monterrey va un paio di volte vicino al pari (al 65′ annullato per fuorigioco il 2-2 a Berterame) mentre sull’altro fronte Guirassy sfiora la tripletta. Finale caldo con l’incornata di Sergio Ramos che poteva valere i supplementari di poco a lato. Passa il Borussia, che ritrova il Real a poco più di un anno dalla finale di Champions vinta dai blancos a Wembley.

– foto IPA Agency –

