Il caso Ferragni finisce sul Financial Times

Roma, 13 gen. (askanews) – Il caso di Chiara Ferragni finisce sul Financial Times. “La star italiana dei social media deve fronteggiare domande difficili”, titola il quotidiano della City in riferimento alle indagini attorno alle iniziative di beneficienza della influencer con il pandoro Balocco del 2022.

Nell’edizione online vengono riepilogate in un lungo articolo, firmato dalla corrispondente da Milano Silvia Sciorrilli Borrelli, le diverse vicissitudini che sta attraversando Ferragni.

Sul tutto viene citato il parere di Rupert Younger, direttore del Centre for Corporate Reputation dell’Università di Oxford: “Il rischio reputazionale è tutto – afferma -. Per i marchi, la Ferragni è concepita per essere qualcosa di integro, positivo e stimolante a cui associarsi. E’ facile capire perché vogliano distanziarsi”.