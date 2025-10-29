Il Como di Fabregas non si ferma, contro il Verona è 3-1

COMO (ITALPRESS) – Il Como torna al successo, l’Hellas Verona resta ancora a secco. I ragazzi di mister Cesc Fabregas superano 3-1 i gialloblù al Sinigaglia: decidono i gol di Douvikas, Posch e Vojvoda.

I padroni di casa partono subito con il piede sull’acceleratore, colpendo il palo dopo appena 6′ con un calcio di punizione di Nico Paz. Neanche il tempo di riorganizzarsi per gli scaligeri, che i biancoblù passano in vantaggio al 9′ grazie alla rete messa a referto da Douvikas: cross dalla sinistra di Valle e colpo di testa vincente dell’attaccante greco. La compagine di Paolo Zanetti inizialmente fa fatica a trovare spazi, ma al 23′ si ritaglia la sua prima chance con Serdar, sul quale è decisivo l’intervento di Butez. Quest’ultimo, però, due minuti più tardi combina un pasticcio insieme a Caqueret regalando palla a Serdar: il centrocampista ne approfitta realizzando il gol del pareggio. Il Como non resta a guardare e al 32′ Nico Paz, imbeccato ottimamente da Caqueret, si presenta a tu per tu con Montipò, il quale sventa la minaccia con una grande uscita. Il più attivo nel Verona è sempre Serdar, che al 35′ sfiora il 2-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al termine dei 3′ di recupero, le due squadre vanno a riposo sul parziale di 1-1.

Nella ripresa il Verona prova subito a rendersi pericoloso con Giovane che pesca Orban, la cui conclusione viene deviata in maniera provvidenziale da Ramon. Al 62′ i padroni di casa tornano in vantaggio grazie alla marcatura di Stefan Posch che, su assist di Caqueret, anticipa Valentini e fa 2-1. I gialloblù provano a spingere sull’acceleratore aggiungendo anche Sarr al parterre di attaccanti in campo, ma il gioco spezzettato non permette loro di andare ad impensierire Butez. Nel finale Bradaric ha la grande chance per pareggiare, ma l’estremo difensore avversario si supera. In pieno recupero la squadra biancoblù mette il punto esclamativo sul successo con il neo-entrato Mergim Vojvoda che, servito da Jesus Rodriguez, firma il definitivo 3-1.

In virtù di questo risultato il Como sale al quarto posto con 16 punti, mentre il Verona resta a ridosso della zona retrocessione a quota 5. Nel prossimo turno i lombardi saranno impegnati sabato nella trasferta del Maradona contro il Napoli; i veneti, invece, ospiteranno l’Inter al Bentegodi domenica alle 12:30.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Posch 7 (33’st Kempf 6), Ramon 6.5, Diego Carlos 6, Valle 6.5; Caqueret 6 (45’st Smolcic sv), Da Cunha 6.5; Kuhn 5 (33’st Vojvoda 7), Paz 5.5, Diao 5 (9’st Rodriguez 6.5); Douvikas 7 (44’st Morata sv). In panchina: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Baturina, Perrone, Addai, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas 6.5.

VERONA (3-5-2): Montipò 6; Bella-Kotchap 6, Nelsson 6, Valentini 5 (23’st Bradaric 6); Belghali 5.5, Serdar 7 (23’st Niasse 6), Gagliardini 6 (30’st Sarr 5.5), Bernede 6, Frese 5.5 (42’st Mosquera sv); Giovane 5, Orban 5. In panchina: Perilli, Toniolo, Yellu, Slotsager, Harroui, Ebosse, Fallou, Ajayi. Allenatore: Zanetti 5.5.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.

RETI: 9’pt Douvikas, 25’pt Serdar, 17’st Posch, 47’st Vojvoda.

NOTE: Serata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Gagliardini, Belghali, Paz, Nelsson, Orban. Angoli: 1-3. Recupero: 3′, 5′.

