Il docufilm “Mogway” in anteprima al South by Southwest ad Austin

Roma, 11 gen. (askanews) – È stato rilasciato il teaser trailer, insieme alle prime immagini del documentario “Mogwai: If The Stars Had A Sound”. Il film sarà presentato in anteprima mondiale al South by Southwest (SXSW) ad Austin in Texas a marzo 2024. Il documentario segue la band scozzese dalla loro formazione ai giorni nostri, è stato girato e diretto da Antony Crook e prodotto da Kyrie MacTavish (Super Special, Anna and the Apocalypse), Naysun Alae-Carew per Blazing Griffin, Marco Colombo e Mattia Della Puppa per Adler Entertainment.

In oltre 25 anni e 10 album in studio, i Mogwai hanno creato un personalissimo genere musicale e fidelizzato il loro pubblico, rimanendo fedeli al loro sound e alle loro radici. Il film riporta in un viaggio dalle loro primissime origini, a metà degli anni ’90, alla band che scrive e prova in studio il decimo album a Glasgow in Scozia, loro città natale, nel 2020 – un disco realizzato durante il lockdown. Anche se all’inizio sembrava impossibile da realizzare, alla fine questo album ha segnato la loro storia. Antony Crook, rinomato fotografo e regista, e collaboratore di lungo termine dei Mogwai, ha arricchito il film con momenti di performance dal vivo e tracce preregistrate catturando l’essenza della carriera quasi trentennale dei Mogwai.

Stuart Braithwaite dei Mogwai ha affermato: “Siamo incredibilmente entusiasti che le persone vedano il film di Antony ‘If The Stars Had A Sound’. Inizialmente era partito come un cortometraggio che documentasse la nostra partenza dalla Scozia per registrare nello stato di New York all’inizio del 2020, ma quando è scoppiata la pandemia tutto è cambiato. Sia noi che Antony abbiamo continuato a lavorare al disco e al film durante la pandemia, e il cortometraggio si è sviluppato nel corso del tempo. Il film racconta la storia di come ne siamo usciti. Penso che Antony abbia realizzato qualcosa di veramente speciale”.

Il film è prodotto con il finanziamento della Lotteria Nazionale tramite Screen Scotland. Produttori esecutivi aggiuntivi sono Antony Crook, Lauren Lamarr, Orian Williams, Mark Thomas e Ray Black.

I Mogwai sono una band scozzese di rock ed elettronica, formatasi nel 1995 a Glasgow. La band è composta da Stuart Braithwaite (chitarra, voce), Barry Burns (chitarra, pianoforte, sintetizzatore, voce), Dominic Aitchison (basso) e Martin Bulloch (batteria). Ex membri includono John Cummings (chitarra, basso, batteria, tastiera) e Brendan O’Hare (tastiere, chitarra). Dal 1997, la band ha pubblicato dieci album in studio, con “As The Love Continues” del 2021, grande successo commerciale e di critica, ha ottenuto una nomination al Mercury Prize e vinto il premio per l’Album Scozzese dell’Anno.

Hanno anche pubblicato numerosi EP e contribuito alle colonne sonore per alcuni progetti di Amazon Prime e Apple TV+.