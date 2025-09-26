X
<
>

Il Milan recupera Leao, con il Napoli dalla panchina

| 26 Settembre 2025 14:25 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 26 set. (askanews) – Buone notizie in casa Milan. Domenica il Milan ospita il Napoli nella quinta giornata di Serie A. Leao ha recuperato dopo 40 giorni di stop: ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e quindi torna a disposizione, andrà in panchina per il big match di San Siro. Ballottaggio in attacco tra Gimenez e Nkunku, con il messicano nettamente in vantaggio. A centrocampo torna titolare Modric dopo il turno di riposo in Coppa Italia.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA