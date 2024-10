Il progetto digital di Anas approda in Basilicata

ROMA (ITALPRESS) – Approda in Basilicata il progetto digital di Anas (Gruppo FS Italiane), per approfondire e conoscere da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza.

Dopo il Lazio e le Marche, protagoniste delle prime due puntate pubblicate sulla piattaforma digital e social della società, oggi, giovedì 3 ottobre, è la volta della pubblicazione dei contenuti del progetto “Anas per la Basilicata”.

Il progetto digital è un viaggio sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas, per testimoniare l’impegno che quotidianamente il personale mette nella gestione e nella manutenzione delle strade, ma anche nei progetti di completamento e potenziamento dei grandi itinerari, per un’Italia sempre più connessa. Un racconto a puntate che nei prossimi mesi toccherà tutte le strutture territoriali di Anas, attraverso le interviste a tecnici e responsabili dei cantieri e le immagini suggestive del territorio, delle nuove opere in costruzione e dei lavori di manutenzione in corso.

Da oggi, sulla piattaforma digital e social di Anas, è disponibile la terza puntata girata in Basilicata, dove Anas gestisce circa 1.100 km di rete stradale, per i quali è previsto un piano di investimenti per 2,7 miliardi di euro. Si parlerà dunque degli investimenti nella manutenzione e nello sviluppo di nuove opere, tra le quali la realizzazione, in corso, delle nuove gallerie lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” tra Acquafredda di Maratea e Sapri, e anche il completamento della SS95 VAR “Tito-Brienza” con il nuovo tratto aperto al traffico nel corso del 2024.

Non solo: saranno presenti anche focus dedicati alle principali arterie viarie ed alla realizzazione e manutenzione di collegamenti interregionali tra le quali il Raccordo Autostradale 5 ”Sicignano-Potenzà’, dove sono già stati realizzati lavori per circa 100 milioni di euro, la statale 407 ”Basentanà’ – dov’è stato eseguito e prosegue un importante intervento di installazione dello spartitraffico centrale – la strada statale 658 “Potenza-Melfi”, dove nei prossimi giorni sarà riaperto al traffico il viadotto “Seminiello” e la strada statale 653 “della Valle del Sinni”.

Per parlare delle principali opere nella regione, nel corso della seconda puntata interverranno gli ingegneri Carlo Pullano (Responsabile Struttura Territoriale Basilicata), Sandro Assunto (Responsabile Area Gestione Rete) e Massimiliano Fidenzi (Responsabile Nuove Opere).

