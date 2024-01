Il Settebello torna sul podio agli Europei, è bronzo

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Il Settebello conquista il bronzo agli Europei. Nella finale per il terzo posto di Zagabria, l’Italia di Sandro Campagna ha la meglio per 12-7 sull’Ungheria campione del mondo, che però si è presentata in Croazia con una squadra sperimentale con ventenni di talento che si sono già dimostrati di grande avvenire. L’Italia torna comunque sul podio continentale dopo 10 anni: è la 12esima medaglia agli Europei di pallanuoto, con 3 ori, 2 argenti e 7 bronzi in 36 edizioni. Gli azzurri dominano la partita, strappano subito sul 6-1, cambiano campo sull’ 8-3 e alimentano gradualmente il break fino al +8 (12-4). A segno Echenique e Fondelli (3), Cannella (2), Renzuto Iodice, Presciutti, Di Somma e Velotto. Stasera alle 20.15 la finale per il titolo fra Croazia e Spagna, che domenica ha battuto gli azzurri. Chi vincerà sarà qualificata ai Giochi Olimpici. Lo sono già, invece, insieme ai magiari – che da campioni del mondo hanno il biglietto per Parigi 2024 – e alla Francia Paese organizzatore, Grecia, Stati Uniti, Australia, Sudafrica (in attesa di ufficializzazione) e Giappone. Dai Mondiali di Doha, in programma dal 2 al 18 febbraio, usciranno le altre quattro qualificate. Il Settebello ha già fissato il prossimo raduno a Ostia, dal 21 al 26 gennaio al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa, per proseguire la preparazione in chiave mondiale.

“La medaglia era importante dal punto di vista psicologico – commenta a RaiSport il ct Campagna – ma ho visto una squadra cresciuta sul piano del gioco, del rendimento individuale e collettivo. Sono queste le partite che dobbiamo fare. In questo Europeo abbiamo fatto 3 partite di altissimo livello, un pò meno nella semifinale con la Spagna che però ha una difesa che va attaccata facendo cose diverse. Ma va bene così, ci prendiamo questo bronzo e poi pensiamo a Doha. Il pass olimpico? Sono realista, la qualificazione sarà durissima. E’ un sogno andare alle Olimpiadi e il nostro percorso sarà di grande sofferenza”. Gli azzurri però ci credono: “Volevamo chiudere con una medaglia e ora ci prepariamo per i Mondiali di Doha dove andarci a prendere il pass olimpico”, suona la carica Di Somma, e anche Velotto parla di “partita importantissima per il gruppo e per il morale”. E capitan Di Fulvio chiosa: “Non abbiamo centrato l’obiettivo principale che era qualificarsi per Parigi ma abbiamo centrato quello della crescita”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).