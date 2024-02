Il Suzuki Winter Triathlon Circuit fa tappa a Predazzo

ROMA (ITALPRESS) – Torna in scena il Suzuki Winter Triathlon Circuit, con la terza tappa in programma domenica a Predazzo, in provincia di Trento. Online le start list: dopo i 40 di Forni di Sopra, saranno ben 74 i giovani atleti delle categorie esordienti, ragazzi e Youth al via.

La giornata partirà con le gare riservate agli esordienti (700 metri corsa, 1 km MTB, 1 km sci di fondo) per concludersi con i master (3 km corsa, 5 km MTB, 4 km sci di fondo), passando per le categorie Ragazzi, Youth A, Youth B, Junior e Senior. Le premiazioni sono previste per le ore 15.

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).