Immobiliare, nuovo approccio che unisce scienza e divertimento

Roma, 20 giu. (askanews) – Nel panorama immobiliare italiano, Marco Meoni, co-founder de ‘Il Nido Immobiliare’, sta emergendo come una figura innovativa grazie alla creazione di N Space, un hub strategico che attira giovani talenti e valorizza progetti innovativi per il settore. Meoni sta ridefinendo le dinamiche lavorative della Gen-Z nel settore immobiliare puntando su formazione, tecnologia e un approccio orientato alla crescita personale dei professionisti. “Abbiamo creato un ecosistema dove ciascun elemento contribuisce a elevare lo standard del settore immobiliare”, afferma Meoni, sottolineando l’importanza di un approccio integrato e innovativo.Il Nido Immobiliare, cuore pulsante di N Space, non è solo un’agenzia, ma un centro di eccellenza che promuove un nuovo modo di intendere la professione. Con un team giovanissimo e una comunicazione efficace sui social, l’agenzia ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, passando da sei a sessanta collaboratori. “Abbiamo sviluppato un ambiente di lavoro dove i giovani possono esprimere il loro potenziale e crescere professionalmente”, continua Meoni, evidenziando come la selezione accurata e la formazione del personale siano fondamentali per il successo.L’innovazione di Meoni si estende a The Job Game, componente tecnologica di N Space, che trasforma la selezione del personale in una scienza. Questo approccio, supportato da un comitato scientifico, rappresenta un punto di svolta nel settore. “The Job Game è stato concepito come uno strumento che aiuta i giovani a trovare il loro percorso nel settore immobiliare, offrendo una metodologia strutturata”, spiega Meoni.La Nido Academy, altro elemento fondamentale di N Space, si configura come centro di formazione d’avanguardia per i professionisti del settore. Con programmi di formazione specifici e legati a una metodologia proprietaria denominata Speed Dating house – da cui è tratto l’omonimo libro – l’Academy prepara i futuri agenti immobiliari a fronteggiare le sfide di un mercato in continua evoluzione. “La formazione è la chiave per elevare la qualità del servizio e la professionalità nel settore immobiliare”, sostiene Meoni, ribadendo l’importanza di un percorso educativo solido.Le prospettive future per N Space sono ambiziose, con il progetto N-City che rappresenta l’espressione più avanzata della visione di Meoni. Si tratta di un campus per agenti immobiliari, un ambiente dove formazione, lavoro e socialità si fondono. “N-City sarà concepito come un social hub, un luogo dove le persone potranno formarsi, lavorare e crescere insieme”, dichiara Meoni, dimostrando la sua visione a lungo termine per il settore.In conclusione, Marco Meoni, attraverso N Space e le sue componenti – sta creando un approccio che integra formazione, tecnologia e valorizzazione del capitale umano, aprendo nuove strade per i giovani professionisti, dimostrando che il settore immobiliare può essere una fonte di innovazione, crescita personale e professionale.