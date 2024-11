Intesa Anci-Sport e Salute per rafforzare gli impanti sul territorio

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere lo sport come strumento essenziale per la salute e l’inclusione sociale e rafforzare l’impiantistica sul territorio: sono questi alcuni degli obiettivi dell’intesa operativa siglata dall’Anci e da Sport e Salute. “Lo sport è un bene comune, è prevenzione, benessere, abbattimento dei costi sanitari ed inclusione sociale. Il nostro impegno di amministratori e dell’Anci è rivolto a creare le condizioni necessarie per realizzare a contribuire una nuova stagione innovativa per le politiche sportive facendo leva sulle sinergie ormai consolidate con Sport e Salute che ringrazio per il suo costante contributo alla nostra attività sul territorio”, ha sottolineato il presidente di Anci Roberto Pella illustrando l’accordo. “La collaborazione tra Anci e Sport e Salute si è già concretizzata in diverse iniziative rivolte ai Comuni, tra le quali mi piace sottolinearne due: ‘Sport nei Parchì e ‘Bici in Comune”, ha ricordato. “Con la prima, che rappresenta la prosecuzione del progetto Sport di tutti – Parchi -, evoluzione del progetto Sport nei Parchi nato nel 2020, puntiamo a realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici e spiagge, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero, in cofinanziamento con i Comuni”. Invece, il “progetto nazionale ‘Bici in Comunè, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute e Anci, stanzia 12,6 milioni di euro a disposizione dei Comuni”. L’intervento si muove lungo quattro direttrici: la diffusione della cultura ciclistica per favorire l’adozione della bici come alternativa ecologica ai mezzi tradizionali, lo sviluppo e la riqualificazione delle infrastrutture ciclabili, la promozione del cicloturismo per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l’organizzazione di eventi anche non agonistici con la partecipazione attiva dei cittadini. Con questa iniziativa “vogliamo andare sempre più nella direzione di promuovere concretamente la cultura della ciclabilità, che rende i territori più sostenibili e le nostre comunità più sane”, ha evidenziato il presidente Anci.

Per il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, “quella con ANCI è per noi una collaborazione strategica che si sta rivelando sempre più efficace. Il protocollo sottoscritto ci permetterà di coinvolgere ancora di più i Comuni nelle diverse azioni per la diffusione e la promozione dell’attività fisica e sportiva, ad iniziare dall’aggiornamento dei dati riguardanti il censimento nazionale dell’impiantistica sportiva. Inoltre quanto già avvenuto con i progetti ‘Sport nei Parchì e ‘Bici in Comunè dimostra l’importanza fondamentale degli enti locali sul territorio per ampliare l’offerta di spazi ed opportunità in risposta alla sempre maggiore domanda di sport da parte dei cittadini. Da parte nostra – ha sottolineato – garantiamo azioni di sviluppo e supporto ai Comuni su diversi fronti, ad iniziare da quello dell’impiantistica, dove possiamo offrire i nostri servizi come, ad esempio, fungendo da centrale di committenza e stazione appaltante”.

