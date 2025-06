Iran, Tajani: “Fondamentale che Teheran non abbia l’atomica”

Roma, 17 giu. (askanews) – “Mi sembra fondamentale per la soluzione del conflitto e della crisi” che l’Iran non abbia la bomba atomica. “Tutto verte su quello: l’atomica e la minaccia a Israele”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a margine di un evento alla Camera dei deputati.”Sono state le Nazioni Unite a denunciare il superamento della linea rossa da parte di Teheran, il rapporto dell’Aiea, guidata dalla Raffaele Grossi è molto chiaro: se fosse andata avanti avrebbero costruito l’atomica in tempi rapidi e questo sarebbe stato pericolosissimo per lo Stato di Israele”, ha spiegato il vicepremier.”Mi auguro che ci sia una de-escalation che si possa riaprire un negoziato, abbiamo lavorato sempre su quello. In questi giorni l’Italia ha lavorato sempre su quello. Mi pare che il testo scritto dal G7, compresa la premier Meloni, va in questa direzione. Lavoriamo per la pace e la stabilità, ma la pace non può essere garantita se c’è un Paese che ha la bomba atomica e pensa di usarla contro un altro Paese”, ha aggiunto.