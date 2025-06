Iran, Tajani: non ci sono segnali attacco imminente di Israele

Roma, 12 giu. (askanews) – Non ci sono segnali di un attacco imminente di Israele all’Iran. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo tedesco Johann Wadephul.

“Non so se ci sarà un attacco israeliano sull’Iran, non abbiamo segnali, al di là di quello che hanno fatto gli americani, che possa esserci nell’immediato un attacco”, ha detto il ministro.

“Io mi auguro che questo non accada assolutamente. Lo abbiamo detto, noi stiamo sostenendo con forza il dialogo che c’è tra l’Iran e gli Stati Uniti attraverso la meditazione dell’Oman per raggiungere gli obiettivi più importanti in materia nucleare”, ha continuato.