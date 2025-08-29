“Isis-K aveva piano per uccidere Papa Francesco a Trieste nel 2024”

Milano, 29 ago. (askanews) – L’Isis-K aveva un piano per uccidere Papa Francesco durante la sua visita a Trieste il 7 luglio 2024, in occasione della chiusura della 50ma Settimana sociale dei cattolici in Italia. A scriverlo è il quotidiano triestino “Il Piccolo”, che in un inchiesta svela che il piano sarebbe stato architettato da jihadisti turchi legati all’Isis-Khorasan (Isis-K).

L’allarme è scattato dopo che il giorno prima dell’arrivo del Pontefice era stato scoperto nel bar della stazione di Trieste un trolley abbandonato con all’interno una pistola automatica e diverse cartucce. Le indagini avevano poi portato l’Interpol ad arrestare in Olanda un 46enne turco che, sempre secondo il quotidiano, sarebbe attualmente detenuto a Trieste.