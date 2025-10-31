Israele, Ben Gvir mostra detenuti palestinesi e chiede pena di morte

1 minuto per la lettura
Roma, 31 ott. (askanews) – In un video postato sul suo canale
Telegram e che sta diventando virale, il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano ed esponente di estrema destra, Itamar Ben Gvir, si mostra mentre visita una prigione in cui sono detenuti palestinesi che, secondo Israele, hanno partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre.
Ben Gvir indica i prigionieri stesi sul pavimento a faccia in
giù, le mani legate dietro la schiena, e afferma: “Guardateli
oggi. Ricevono le condizioni minime. Ma c’è ancora qualcosa che
deve essere fatto: la pena di morte per i terroristi”.
“Questi ragazzi, i Nukhba (unità delle forze speciali dell’ala
militare di Hamas, ndr), che sono venuti per uccidere bambini,
donne, i nostri neonati. Guardateli oggi. Ricevono le condizioni
minime. Ma c’è ancora qualcosa che deve essere fatto: la pena di
morte per i terroristi”, afferma Ben Gvir nel video.
