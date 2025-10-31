Israele, Ben Gvir mostra detenuti palestinesi e chiede pena di morte

Roma, 31 ott. (askanews) – In un video postato sul suo canale

Telegram e che sta diventando virale, il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano ed esponente di estrema destra, Itamar Ben Gvir, si mostra mentre visita una prigione in cui sono detenuti palestinesi che, secondo Israele, hanno partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

Ben Gvir indica i prigionieri stesi sul pavimento a faccia in

giù, le mani legate dietro la schiena, e afferma: “Guardateli

“Questi ragazzi, i Nukhba (unità delle forze speciali dell’ala

militare di Hamas, ndr), che sono venuti per uccidere bambini,

donne, i nostri neonati. Guardateli oggi. Ricevono le condizioni

minime. Ma c’è ancora qualcosa che deve essere fatto: la pena di

morte per i terroristi”, afferma Ben Gvir nel video.