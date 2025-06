Israele-Iran, Aiea: gravi implicazioni da attacchi a siti nucleari

Roma, 13 giu. (askanews) – Riferendo al Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite riunito in sessione d’emergenza, Rafael Grossi, Direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), ha dichiarato che la sua agenzia è in costante contatto con l’Autorità di regolamentazione nucleare iraniana per valutare lo stato delle strutture colpite e determinare l’impatto più ampio sulla sicurezza nucleare. È quanto si legge nel sito internet ufficiale dell’Onu.

Il funzionario ha sottolineato che i siti nucleari non devono mai essere presi di mira, in nessuna circostanza. “Tali attacchi hanno gravi implicazioni per la sicurezza nucleare, la sicurezza nucleare e le salvaguardie, nonché per la pace e la sicurezza regionale e internazionale”, ha dichiarato Grossi. Si è detto pronto a recarsi nella regione alla prima occasione per valutare la situazione e sostenere la sicurezza e gli sforzi di non proliferazione in Iran. “È chiaro che l’unico percorso sostenibile per l’Iran, per Israele, per l’intera regione e per la comunità internazionale è quello fondato sul dialogo e sulla diplomazia per garantire pace, stabilità e cooperazione”.

Grossi ha concluso proponendo l’Aiea come piattaforma neutrale dove “i fatti prevalgono sulla retorica” e dove l’impegno tecnico sostituisce l’escalation. “Riaffermo – ha detto – la mia personale disponibilità e quella dell’Agenzia a facilitare il dialogo e a sostenere gli sforzi che promuovono la trasparenza, la sicurezza e la risoluzione pacifica delle questioni nucleari in Iran”.