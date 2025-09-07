X
Italbasket fuori agli Europei con la Slovenia, Pozzecco lascia la panchina

7 Settembre 2025

Italbasket fuori agli Europei con la Slovenia, Pozzecco lascia la panchina

RIGA (LETTONIA) (ITALPRESS) – L’Italbasket perde agli ottavi contro la Slovenia ed è fuori dagli Europei. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha ceduto 84-77 (parziali 19-29, 40-50, 56-72). Top scorer e assoluto protagonista dell’incontro è stato Luka Doncic, autore di 42 punti anche se gli azzurri dopo un avvio in salita (anche -19 in avvio di secondo quarto) sono arrivati fino al -1 (77-78) nella parte finale del match.
Alla fine del match, in conferenza stampa, Gianmarco Pozzecco ha annunciato che questa è stata la sua ultima panchina azzurra. “Questa è stata la mia ultima partita da coach della nazionale, per mia decisione. Voglio ringraziare il presidente Petrucci che mi ha dato quest’onore di diventare allenatore della Nazionale, è stato il momento migliore della mia vita” ha detto non senza emozione.

