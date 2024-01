Italia-Africa, Meloni: 5,5 mld dotazione iniziale piano Mattei

Roma, 29 gen. (askanews) – “Il piano Mattei può contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro: 3 miliardi sono destinati dal fondo italiano per il clima e il resto dal fondo cooperazione e sviluppo. Ma non basta: per questo coinvolgiamo le istituzioni finanziarie internazionali, le banche multilaterali di sviluppo, l’Unione Europea e altri stati donatori. Così come abbiamo intenzione di creare entro l’anno un nuovo strumento finanziario per agevolare insieme a Cassa depositi e prestiti gli investimenti del settore privato nei progetti del piano Mattei”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula al Senato aprendo il vertice Italia-Africa.