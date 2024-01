Italia-Africa, Meloni: hub Italia, energia chiave sviluppo per tutti

Roma, 29 gen. (askanews) – “L’ultimo pilastro, non per importanza, del Piano Mattei è connesso al nesso clima-energia e alle strutture collegate. Noi siamo stati sempre convinti che l’Italia abbia le carte in regola per diventare l’hub naturale di approvvigionamento energetico per l’intera Europa. E’ un obiettivo che possiamo raggiungere se usiamo l’energia come chiave di sviluppo per tutti”. COsì la premier Giorgia Meloni al vertice Italia-Africa.

“L’interesse che persegue l’Italia – ha detto Meloni – è aiutare le nazioni africane a produrre energia sufficiente alle proprie esigenze e a esportare in Europa la parte in eccesso mettendo insieme due necessità, quella africana di generare ricchezza e quella europea di garantirsi nuove rotte di forniture energetica”.

Meloni ha ricordato un progetto in Kenya per lo “sviluppo della filiera dei biocarburanti che punta – ha sostenuto – a coinvolgere fino circa 400mila agricoltori entro il 2027”.