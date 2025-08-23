X
Italia-Francia, Borghi Lega: macchè crisi, irresponsabile chi parla di truppe

Askanews
Roma, 23 ago. (askanews) – “Non esiste nessuna ‘crisi’ con la Francia a seguito delle sacrosante parole di Salvini. La questione è semplice: nel mezzo di una trattativa di pace mettersi a parlare di truppe e missili è irresponsabile e controproducente. Basta smentire suggestioni napoleoniche di truppe Ue pronte alla guerra in Ucraina e il caso si chiude immediatamente. Far cessare una guerra è un’operazione sempre difficile e dolorosa perché non esistono nella storia delle ‘paci giuste’: ci vogliono compromessi politici che evitino escalation che possono terminare in disastri di scala mondiale. L’Italia in guerra non la vuole la Lega e spero non la voglia nessuno. Questi sono i momenti in cui si richiede a tutti e quindi anche agli amici francesi, saggezza, silenzio e responsabilità”. Così il senatore della Lega Claudio Borghi.

