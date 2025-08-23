Italia-Francia, Piantedosi: da Salvini messaggi legittimi

Rimini, 23 ago. (askanews) – “Matteo Salvini è un leader politico e quindi utilizza a volta una terminologia molto forte per veicolare in maniera altrettanto forte i suoi messaggi che in democrazia sono legittimi e leciti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, commentando lo ‘scontro’ diplomatico tra Salvini e Macron.”Al di là della diplomazia ufficiale, la politica – soprattutto da parte dei leader politici – ha aggiunto Piantedosi a margine del Meeting di Rimini – sotto tutte le latitudini, anche in Francia, si alimenta e si esercita anche attraverso espressioni forti. Molto spesso, anche aldilà di come si leggono, servono a conquistare dei commenti.