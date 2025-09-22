Italia in piazza per Gaza. Scontri a Milano, bloccata autostrada Bologna

MILANO (ITALPRESS) – Giornata di sciopero generale indetto dai sindacati di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Manifestazioni in almeno 75 città.

Momenti di tensione a Milano fin da questa mattina, durante il corteo, quando un gruppo di giovani ha cercato di entrare nella Stazione Centrale ed è venuto a contatto con la polizia. I manifestanti, dopo aver divelto uno dei cancelli di accesso alla Stazione Centrale, sono arrivati a contatto con la Polizia. Dopo una momentanea ritirata degli agenti in tenuta antisommossa, una frangia di violenti ha utilizzato cartelli stradali, cestini e transenne per rompere vetrine e porte di accesso alla stazione. Immediata però la reazione della Polizia che ha costretto i manifestanti ad indietreggiare.

Anche nel pomeriggio scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti. Sono stati esplosi anche diversi petardi. I manifestanti si sono poi ritirati lungo via Vittor Pisani in direzione di Piazza Repubblica a poca distanza dalla fermata metro di Turati dove si trova il consolato degli Stati Uniti.

Tensioni anche nell’area metropolitana di Bologna, a causa di una manifestazione che ha interessato anche l’autostrada e che aveva portato alla chiusura di diversi tratti con l’intervento delle pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Alle 15:30 circa, come riferisce l’Anas, sono terminati i disagi: riaperti tutti i tratti autostradali, permangono solo alcune code a tratti per traffico intenso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).