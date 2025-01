Roma, 4 gen. (askanews) – Il presidente del Consiglio Giorgia

Meloni è in volo verso la Florida, dove a Palm Beach incontrerà

il presidente Usa eletto Donald Trump nella sua residenza di

Mar-a-Lago. L’aereo della presidenza del Consiglio ha fatto uno

scalo tecnico all’aeroporto di Shannon, in Irlanda, ed è ora in

volo sul Canada.