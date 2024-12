Iveco bus, vince gara in Germania per 580 autobus

Roma, 18 dic. (askanews) – Iveco bus, il marchio di autobus urbani, intercity e turistici di Iveco Group ha firmato un accordo quadro di 5 anni con la centrale di acquisto BusGruppe, il consorzio che comprende Verkehrsbetriebe Bachstein, CeBus, KVG Stade, Omnibusbetrieb von Ahrenschildt, Pülm Reisen e Reisebüro Schmidt, per fornire fino a 580 autobus urbani, 250 dei quali completamente elettrici. Il valore totale dell’accordo – si legge in un comunicato – è stimato fino a 172 milioni di euro.

Iveco bus fornirà 200 autobus CROSSWAY Low Entry ELEC e 50 autobus articolati E-WAY, tutti veicoli completamente elettrici progettati per supportare la transizione energetica del cliente: si tratta della più grande gara per autobus elettrici mai vinta da IVECO BUS nel mercato tedesco. L’accordo prevede inoltre altri 330 veicoli, tra i quali sia autobus urbani articolati URBANWAY Hybrid, sia autobus interurbani CROSSWAY Low Entry alimentati da motori Cursor da 9 litri di FPT Industrial compatibili con alcuni carburanti rinnovabili.