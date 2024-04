Jack Savoretti, il 17 maggio esce album in italiano “Miss Italia”

Roma, 3 apr. (askanews) – Attraverso un video postato sui social Jack Savoretti ha ufficialmente dato il via al countdown che lo porterà alla pubblicazione del suo nuovo album di inediti, il primo in lingua italiana, dal titolo “Miss Italia” disponibile dal 17 maggio in tutti i negozi di dischi e in digitale su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music Italia e da oggi in preorder.

Sulle note di “Come posso raccontare” scorrono foto e video di un Jack a ritroso nella sua infanzia e oggi, tra sorrisi e abbracci paterni e parole che riempiono di senso una scelta come quella di pubblicare un album in lingua italiana (“è un bisogno fisico”).

“Miss Italia” è composto da 11 tracce inedite arricchite dalla presenza di artisti come Carla Morrison, Delilah Montagu, Miles Kane, Svegliaginevra e Natalie Imbruglia e la preziosa collaborazione con Zucchero in “Senza una donna (Without A Woman)”.

Per Savoretti ricantare questa canzone (originariamente pubblicata da Zucchero e Paul Young) non è stato solo un grande onore ma ha per lui una profonda importanza personale: “Questa canzone mi permise di riunire per la prima volta le mie due identità. Da una parte l’italiano, la lingua di mio padre che io all’epoca parlavo poco ahimè ma che comprendevo sicuramente di più dei miei coetanei inglesi, e dall’altra l’inglese, la lingua di mia madre che la cantava in casa duettando con mio padre. Senza una donna riassumeva la loro unione, il loro rapporto, esattamente come me, metà italiano e metà inglese”. Savoretti è stato ospite lo scorso week end di Zucchero durante le date del cantautore italiano alla Royal Albert Hall di Londra.

“Vorrei che le persone ascoltando questo disco lo percepiscano come un disco di Jack Savoretti, senza pensare a quale sia la lingua in cui canto. È in italiano ma è Jack Savoretti non è un disco di Savoretti in italiano”, aveva sottolinato Jack Savoretti annunciando questo nuovo progetto a lui molto caro.

Un legame, quello di Jack, con la musica italiana andato in scena anche lo scorso febbraio sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della 74° edizione del Festival della Canzone italiana dove Savoretti ha interpretato insieme a Diodato “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André, artista a cui Savoretti è molto legato essendo stato uno dei pilastri della sua formazione artistica.