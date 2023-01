Jeep Avenger è l’Auto dell’Anno 2023

TORINO (ITALPRESS) – Jeep Avenger, il primo SUV Jeep 100% elettrico del marchio, è stato eletto “Auto dell’Anno 2023”. Il B-SUV compatto è il primo veicolo del marchio Jeep a vincere questo prestigioso premio nei 60 anni di storia del concorso. Avenger ha prevalso sulle altre sei vetture finaliste – Kia Niro, Nissan Ariya, PEUGEOT 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X e Volkswagen ID Buzz – ed è stato decretato vincitore da una giuria indipendente di 57 giurati esperti provenienti da 22 Paesi. L’Avenger ha ottenuto 328 punti e 21 voti migliori, con 87 punti di vantaggio sul secondo classificato. E a eccezione di un Paese, Avenger è sempre salito sul podio. Il risultato è stato annunciato nel corso di una cerimonia al Salone dell’automobile di Bruxelles, in Belgio, lo scorso venerdì 13 gennaio.

“La Jeep Avenger si è aggiudicata meritatamente il titolo di Auto dell’Anno. In modo convincente, riflette il tempo in cui il mondo dell’auto è entrato e irradia con il suo design il grande cambiamento che Jeep sta affrontando. La Jeep Avenger è una vera europea e ha così tante buone caratteristiche che la giuria è molto soddisfatta del titolo Auto dell’Anno 2023. Congratulazioni!” ha dichiarato Søren W. Rasmussen, il nuovo Presidente della giuria del Car Of The Year. “La Jeep Avenger si è dimostrata una combinazione perfetta per la maggior parte degli utilizzi: è compatta e agile per la guida in città, ha potenza e coppia sufficienti per affrontare qualsiasi tipo di strada e una buona autonomia anche per i viaggi a medio raggio. Anche se è lunga solo 4,08 metri, all’interno c’è molto spazio. E’ un’auto completa, non una city car. Ma soprattutto ha un design che spacca”, ha dichiarato Alberto Sabbatini, vicepresidente dell’organizzazione Car Of The Year” ha detto Alberto Sabbatini, vicepresidente dell’organizzazione Car Of The Year.

“Siamo onorati e orgogliosi che questa autorevole giuria di esperti europei del settore automobilistico abbia scelto il primo SUV completamente elettrico del marchio Jeep come Auto dell’Anno” – ha dichiarato Christian Meunier, CEO del marchio Jeep – “Era la prima volta che il marchio Jeep schierava un suo modello tra le finaliste in questo concorso, e ovviamente la prima volta che trionfa, e questo dimostra l’importanza della Jeep Avenger come componente chiave della nostra strategia globale di elettrificazione, mentre il marchio si avvia a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero. Congratulazioni a tutti gli altri finalisti in una competizione molto dura” ha dichiarato Christian Meunier, CEO del marchio Jeep. “Avenger conferma l’impegno del marchio Jeep nel mercato europeo e nell’elettrificazione. Rappresenta un passo significativo nell’evoluzione elettrica del marchio Jeep in Europa, primo modello di un portafoglio di SUV capaci di esprimere la proverbiale capability di Jeep, a emissioni zero capaci e con caratteristiche ideali per il mercato europeo” ha concluso

Antonella Bruno, responsabile del marchio Jeep in Europa.

foto: ufficio stampa Stellantis

