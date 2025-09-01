Jeep Avenger resta il SUV più venduto

TORINO (ITALPRESS) – Secondo l’elaborazione di Dataforce, il mese di agosto conferma risultati particolarmente positivi per il brand Jeep, che si attesta a una quota di mercato del 4,3%, saldamente nella top ten del ranking assoluto del mercato italiano. Uno degli elementi chiave di questo risultato è il successo commerciale di Avenger: non un episodico exploit, ma una salda leadership che sottolinea il successo di questo modello disegnato a Torino su misure per il mercato europeo. Questo primato sottolinea la proverbiale capacità del brand di superare i limiti e raggiungere destinazioni apparentemente inaccessibili. Oggi Avenger si conferma SUV più venduto d’Italia, sia ad agosto, sia considerando i primi otto mesi dell’anno, come già nel full year 2024, nonchè B-SUV 100% elettrico più venduto, come nel 2023. Non solo: è anche il B-SUV più venduto ed è il terzo modello più venduto in assoluto, considerando ogni segmento e ogni propulsione.

Nel dettaglio, tra gennaio e agosto, Avenger è il B-SUV più venduto d’Italia con una quota del 10,8%; il SUV più venduto in assoluto con una quota del 5,6%; il B-SUV 100% elettrico leader con una quota superiore al 19%. Dal lancio a oggi, la gamma di Avenger non ha mai smesso di crescere per soddisfare ogni tipo di esigenza, fedele al principio di “Freedom of Choice”.

Avenger è disponibile in diverse motorizzazioni per rispondere alle varie esigenze dei clienti: 100% Elettrico: il primo SUV completamente elettrico di Jeep, che combina emissioni zero con prestazioni dinamiche e un’esperienza di guida silenziosa e confortevole. Motore Benzina 1.2 da 100 CV: con cambio manuale, questa versione offre un’eccellente efficienza nei consumi e una guida reattiva e piacevole. Versione e-Hybrid: dotata dell’innovativo motore ibrido a 48 Volt e cambio automatico, questa variante garantisce una maggiore efficienza energetica e una riduzione delle emissioni, oltre a dotazioni da categoria superiore. 4xe: ha dimostrato di sapersi destreggiare con agilità in contesti urbani e di possedere, al tempo stesso, autentiche capacità fuoristradistiche. Equipaggiata con un sofisticato sistema ibrido a 48V che abbina un motore turbo a benzina a due unità elettriche da 21 kW, per una potenza complessiva di 145 CV, questa versione esprime in pieno lo spirito Jeep, unendo efficienza, trazione integrale intelligente e prestazioni su ogni terreno.

foto: ufficio stampa Stellantis

