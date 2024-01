Jeep Renegade festeggia il suo decimo anniversario

TORINO (ITALPRESS) – Jeep Renegade, apprezzata per la sua immagine distintiva e cool, festeggia il suo decimo anniversario con un numero impressionante di quasi 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Con una storia e una reputazione consolidata di campione della strada, Jeep Renegade ha costantemente catturato i cuori dei consumatori, fondendo la robustezza e la capacità di andare ovunque con un tocco di raffinatezza urbana. La sua storia di successo è iniziata nel marzo 2014, concepita come modello globale destinato a essere venduto in più di 100 mercati in tutto il mondo, la Jeep Renegade è stata anche la prima Jeep a essere assemblata in Italia nello stabilimento di Melfi. Combinando un’eccezionale esperienza off-road con le sue dimensioni compatte e il suo design elegante, la Jeep Renegade è la compagna ideale per la vita urbana, le brevi escursioni in città e i viaggi avventurosi.

I propulsori disponibili sulla Renegade includono un ibrido plug-in 4xe, dove 4xe è sinonimo di prestazioni 4×4 migliorate, divertimento di guida, efficienza dei consumi e responsabilità ambientale, un motore e-Hybrid, che garantisce un’esperienza di guida ibrida versatile e rilassante, per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Non a caso, Jeep Renegade 4xe è il modello PHEV più venduto in Italia nel segmento B-SUV. La storia prosegue: arriverà Jeep Renegade Model Year 24 e gli ordini saranno aperti a breve in Europa.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).