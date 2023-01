Jogger Hybrid 140, la prima ibrida della gamma Dacia

ROMA (ITALPRESS) – Con l’apertura degli ordini di Nuovo Jogger nel marzo del 2021, Dacia lanciava sul mercato il veicolo familiare più accessibile del segmento C, confermando il miglior rapporto qualità/prezzo della categoria. Fedele ai suoi valori, Dacia ha sempre dimostrato il suo impegno nel rendere la mobilità accessibile a tutti, rivolgendosi, con Jogger, ai nuclei familiari e a chi necessita di spazio ed abitabilità per le attività del tempo libero. Versatile fino a 7 posti, combina la lunghezza tipica delle familiari con l’abitabilità delle multispazio e le caratteristiche dei SUV. Robusta e ben piantata sulle ruote, offre un ottimo livello di comfort a tutti i passeggeri, anche agli adulti della terza fila.

La versione Hybrid 140 conferma tutti i vantaggi della familiare e completa l’offerta con un performante motore ibrido, senza scendere a compromessi. Proprio come accade per il serbatoio GPL nella versione ECO-G 100, la batteria viene installata a livello di sottoscocca al posto della ruota di scorta, senza rinunciare ad un solo centimetro3 sul volume di carico e all’abitabilità da record che la rende unica nel suo segmento. Spaziosa, versatile, modulabile ed ora anche ibrida. Sempre più in linea con il concetto di eco-smart, abbracciato dal Brand nelle molteplici scelte ecosostenibili che sta intraprendendo, Jogger Hybrid 140 risponde alle reali esigenze dei consumatori in materia di funzionalità e consumi. E’ proposto con 2 livelli di equipaggiamento: Expression ed Extreme. La nuova tinta di lancio è il grigio scisto e restano disponibili tutte le tinte attualmente presenti sulla versione termica, ad eccezione del grigio cometa.

Nuovo Jogger Hybrid 140 è versatile e modulabile: a 5 o 7 posti e fino a 60 configurazioni possibili nella versione a 7 posti, soprattutto grazie ai sedili della terza fila che possono essere tutti rimossi individualmente. Hybrid 140 è la prima motorizzazione ibrida della Marca Dacia con una potenza combinata di 140 cv e consumi ed emissioni di CO2 al miglior livello della gamma Jogger. Si basa su comprovate tecnologie consolidate nel Gruppo Renault, composte da un motore benzina 4 cilindri 1,6 l da 90 cv, due motori elettrici (un motore da 50 cv e uno starter/generatore ad alta tensione) e una trasmissione automatica elettrificata, dotata di 4 rapporti dedicati al blocco termico e altri 2 assegnati a quello elettrico. Questa tecnologia combinata è resa possibile dall’assenza della frizione. E’ dotato di trasmissione automatica con modalità “B” (“Brake”), che consente di incrementare la frenata rigenerativa e potenziare il freno motore.

La frenata rigenerativa, associata all’alta capacità di recupero energetico delle batterie da 1,2 kWh (230V) e al rendimento della trasmissione, offre fino all’80% del tempo di guida in città in modalità 100% elettrica. Un risparmio dei consumi fino al 40% (rispetto ai motori termici equivalenti in ciclo urbano, a parità di condizioni di guida). La trazione 100% elettrica all’avvio e la trasmissione automatica conferiscono a Jogger comfort e semplicità d’uso per ottimizzare il piacere di guida e le prestazioni energetiche. La batteria si ricarica guidando, grazie alle frenate e alle decelerazioni, per un utilizzo ibrido senza vincoli. L’autonomia di Jogger Hybrid 140 è di oltre 800 km (in ciclo misto omologato WLTP). La batteria è garantita per 8 anni o 160.000 km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo.Commercializzato dal 10 gennaio, il suo arrivo negli showroom è previsto dal mese di aprile.

