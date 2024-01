Jokic trascina Denver e Milwaukee va ko, Jazz travolti

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dodici gare Nba nella notte italiana. Programma ricchissimo con il big match tra i campioni in carica dei Nuggets e i Bucks sotto i riflettori. Vince Denver che davanti al proprio pubblico si impone 113-107 su Milwaukee e che ha in Nikola Jokic il solito grande trascinatore. Per il campione serbo tripla doppia da 25 punti, 16 rimbalzi e 12 assist. Una grande prestazione la sfodera anche Jamal Murray, miglior realizzatore del match con 35 punti, in doppia cifra anche Porter Jr (13) e Caldwell-Pope (12). Oltre a Jokic la stella più attesa della serata era Giannis Antetokounmpo che risponde presente, mettendo a referto 29 punti e 12 rimbalzi. Per gli ospiti ci sono anche i 19 punti di Lopez, i 18 di Lillard e i 14 di Middleton, ma vincono i campioni in carica.

Tra le 12 gare della notte va registrata la netta affermazione dei Brooklyn Nets che travolgono 147-114 gli Utah Jazz davanti al pubblico amico. I padroni di casa dominano con Mikal Bridges e Cam Thomas, rispettivamente 33 e 25 i punti al loro attivo, a mettersi in mostra, così come Simmons che, dalla panchina, in 18 minuti, sfiora la tripla doppia chiudendo con 10 punti, 8 rimbalzi e 11 assist.

Male i Jazz con Simone Fontecchio che mette a referto 5 punti e 4 rimbalzi e con il solo Keyonte George a distinguersi con 21 punti dalla panchina. Sono 15 quelli di Collins, 13 (con 9 rimbalzi) per Markkanen.

Nelle altre gare della notte vittorie per Knicks (113-92 con 32 punti per Brunson), Cavaliers (118-108 sui Clippers con 28 punti e 12 assist per Mitchell), Celtics (118-112 con 28 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per Tatum), Suns (118-105 sugli Heat con 20 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per Durant), Rockets (135-119 contro i Lakers con 34 punti, 12 rimbalzi e 7 assist per Green), Kings (103-94 sui Grizzlies con 20 punti e 26 rimbalzi per Sabonis), Timberwolves (107-101 sui Thunder con 21 punti e 10 rimbalzi per Towns), Wizards (118-113 sugli Spurs con 16 punti e 13 rimbalzi per Gafford), Mavericks (131-129 sui Magic con 45 punti, 9 rimbalzi e 15 assist per Doncic, mentre a Orlando non bastano u 35 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Banchero) e Blazers (130-104 contro Philadelphia con 24 punti e 9 assist per Brogdon).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).