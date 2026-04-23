Jovanotti arriva in Campidoglio: buon pomeriggio daje

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Roma, 23 apr. (askanews) – Il cantautore italiano Jovanotti è
arrivato in Campidoglio, dove a breve presenterà il suo nuovo
tour ‘in bicicletta’, che vedrà Roma come tappa di partenza e di
arrivo. “Buon pomeriggio, daje”, il saluto sorridente rivolto
alla stampa e ai fan radunati sotto l’ingresso di Sisto IV.
Dopo un breve incontro con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri
del suo studio, e l’affaccio tradizionale nel balconcino con
vista Fori, Jovanotti incontrerà la stampa nella Sala delle
Bandiere per illustrare il tour, introdotto dal sindaco di Roma.
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