Jovanotti mette all’asta i “Fiori” del PalaJova per beneficenza

Milano, 12 set. (askanews) – Un’asta speciale a sostegno di dieci realtà impegnate in prima linea per i bambini, la salute e la solidarietà.

Trident, in collaborazione con CharityStars, annuncia l’Asta dei Fiori del PalaJova, un’iniziativa unica che porta oltre il palco l’energia floreale che ha caratterizzato il tour di Lorenzo Jovanotti. I fiori, che hanno colorato e reso inconfondibile lo spettacolo, diventano ora simbolo concreto di solidarietà per raccogliere fondi destinati a importanti progetti umanitari.

Un’idea che segue la scia di un’esperienza di grande successo: nel 2018, al termine del tour nei palasport, i lampadari che facevano parte della scenografia erano stati messi all’asta e avevano contribuito a raccogliere fondi preziosi per diverse cause benefiche.

Anche questa volta, i proventi, al netto delle spese operative, di revisione e spedizione del fiore, saranno devoluti a dieci organizzazioni che da anni operano a livello nazionale e internazionale per la cura, la tutela e il futuro dei più piccoli e per la ricerca in ambito sanitario.

Emergency

@emergency.ong https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-6

Medici Senza Frontiere

@medicisenzafrontiere https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-7

Save the Children

@savethechildrenitalia https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-1

Terre des Hommes

@terredeshommesitalia https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-2

Flying Angels

@flying.angels.foundation https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-8

Alice for Children

@aliceforchildren https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-3

Fondazione Mission Bambini

@missionbambini https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-5

IRALZH

@airalzh https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-4

Associazione Bambino Gesù

@associazione_bambinogesu https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-10

Fondazione IEO Monzino

@fondazione_ieomonzino https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-9

L’asta sarà online su CharityStars.com a partire da oggi, 12 settembre, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare e aggiudicarsi un pezzo unico dello show, trasformando un frammento della scenografia del PalaJova in un gesto collettivo di responsabilità e speranza.