Jovanotti mette all’asta i “Fiori” del PalaJova per beneficenza

Milano, 12 set. (askanews) – Un’asta speciale a sostegno di dieci realtà impegnate in prima linea per i bambini, la salute e la solidarietà.
Trident, in collaborazione con CharityStars, annuncia l’Asta dei Fiori del PalaJova, un’iniziativa unica che porta oltre il palco l’energia floreale che ha caratterizzato il tour di Lorenzo Jovanotti. I fiori, che hanno colorato e reso inconfondibile lo spettacolo, diventano ora simbolo concreto di solidarietà per raccogliere fondi destinati a importanti progetti umanitari.
Un’idea che segue la scia di un’esperienza di grande successo: nel 2018, al termine del tour nei palasport, i lampadari che facevano parte della scenografia erano stati messi all’asta e avevano contribuito a raccogliere fondi preziosi per diverse cause benefiche.
Anche questa volta, i proventi, al netto delle spese operative, di revisione e spedizione del fiore, saranno devoluti a dieci organizzazioni che da anni operano a livello nazionale e internazionale per la cura, la tutela e il futuro dei più piccoli e per la ricerca in ambito sanitario.
Emergency
@emergency.ong https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-6
Medici Senza Frontiere
@medicisenzafrontiere https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-7
Save the Children
@savethechildrenitalia https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-1
Terre des Hommes
@terredeshommesitalia https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-2
Flying Angels
@flying.angels.foundation https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-8
Alice for Children
@aliceforchildren https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-3
Fondazione Mission Bambini
@missionbambini https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-5
IRALZH
@airalzh https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-4
Associazione Bambino Gesù
@associazione_bambinogesu https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-10
Fondazione IEO Monzino
@fondazione_ieomonzino https://www.charitystars.com/product/fiore-meccanico-di-palajova-colore-9
L’asta sarà online su CharityStars.com a partire da oggi, 12 settembre, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare e aggiudicarsi un pezzo unico dello show, trasformando un frammento della scenografia del PalaJova in un gesto collettivo di responsabilità e speranza.
