Juve, l’esordio di Yildiz che segna con la linguaccia: omaggio a Del Piero

Roma, 23 dic. (askanews) – “Il mister mi ha detto ieri, dopo

l’infortunio di Chiesa, che forse avrei giocato. Me lo ha

confermato stamattina ed ero quasi scioccato. Ho dormito comunque

sereno, ero orgoglioso di me stesso e sapevo che sarei stato

pronto facendo le solite cose”.

E’ il retroscena dell’esordio di Yildiz raccontato dallo stesso

giocatore che ha disputato la prima da titolare con la Juventus a

due giorni dal Natale e in gol dopo 11 minuti, terzo marcatore

bianconero più giovane di sempre dopo Kean e Coman.

Ad Allegri dice: “Lo ringrazio per questa possibilità, lui è il

boss e io non vedo sempre l’ora di fare tutto ciò che dice, come

per i capelli. Ringrazio anche i tifosi, sono spettacolari”. Come

con la Turchia, ha festeggiato segnando con la linguaccia, un

omaggio a Del Piero: “L’ho rifatto perché lui è una leggenda di

questo club. Si tratta di uno dei miei idoli insieme a Zidane e

altri giocatori come Messi e Ronaldo”. Dopo il gol ora arriva il

premio, per i compagni: “Mi hanno detto che devo pagare la cena,

siamo un grande gruppo e speriamo di finire primi la stagione”.