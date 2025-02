Juventus, Thiago Motta: “Vittoria bella e meritata”

Roma, 2 feb. (askanews) – “La miglior notizia? È la vittoria” – risponde semplicemente Thiago Motta dopo il poker rifilato all’Empoli che spezza la serie di de ko di fila tra Napoli e Benfica. 4-1, nel segno di Kolo Muani (doppietta in tre minuti), ma anche di Vlahovic e Conceição: “Faccio i complimenti ai miei giocatori per il coraggio e per una vittoria ottenuta meritatamente, con grane lavoro. Di squadra e individuale” – è l’analisi dell’allenatore bianconero nel post partita a DAZN. “Oggi i giocatori si sono presi tante responsabilità in campo, perché sono giocatori forti. Se lo meritano per l’impegno che hanno messo dal primo giorno di lavoro”.