| 22 Agosto 2025 12:01 | 0 commenti

Katz “Le porte dell’inferno si apriranno presto per Hamas a Gaza”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa Israel Katz ha detto di aver approvato i piani dell’IDF per “sconfiggere Hamas a Gaza”, mentre l’esercito si prepara a invadere Gaza City con una nuova offensiva. “Le porte dell’inferno si apriranno presto sugli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza, finchè non accetteranno le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo”, ha sottolineato in un post sui social, ribadendo che se Hamas non capitolerà, Gaza City “diventerà come Rafah e Beit Hanoun”, due città che sono state in gran parte ridotte in macerie dai bombardamenti israeliani.

