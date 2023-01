Kia e Australian Open prolungano partnership fino al 2028

ROMA (ITALPRESS) – Kia ha firmato l’accordo che la vedrà main sponsor per altri cinque anni degli Australian Open, fino al 2028, prolungando ulteriormente la storica partnership iniziata nel lontano 2002 e diventando di fatto lo sponsor più longevo della prestigiosa manifestazione internazionale di tennis. In occasione dell’edizione di quest’anno, “AO23”, Kia illustrerà la sua visione e il suo impegno nella direzione di una mobilità sostenibile, anche attraverso lo slogan del brand “Movement inspires ideas” che vuole essere di ispirazione per tutti gli appassionati di questo sport. In qualità di partner principale dell’Australian Open e per sottolineare il coinvolgimento molto stretto del brand coreano, il 10 gennaio presso la Federation Square a Melbourne, Kia ha presieduto la cerimonia ufficiale di consegna delle vetture, alla presenza dei dirigenti Kia, di quelli della federazione australiana del Tennis, oltre che del due volte vincitore dell’Australian Open, nonchè Kia Global Ambassador, Rafael Nadal.

Kia ha presentato alle autorità della prestigiosa manifestazione una flotta di 130 veicoli tra cui il monovolume Carnival, i SUV Sorento e Sportage e il crossover elettrico EV6. I veicoli di Kia avranno il compito di accompagnare i giocatori, gli ufficiali di gara e i VIP in totale sicurezza e comodità in ogni punto di Melbourne in cui si svolge il torneo, per l’intera durata della rassegna internazionale (dal 16 al 29 gennaio).

“Australian Open 2023 segna un momento speciale nella storica relazione di Kia con il torneo, poichè annunciamo con grande piacere il rinnovo della partnership per altri cinque anni, fino al 2028”, ha affermato Artur Martins, Head of Kiàs Global Brand and Customer Experience. “Questa importante manifestazione sportiva è l’occasione perfetta per rappresentare la visione di Kia e la sua capacità di essere un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile”, ha aggiunto.

Gli spettatori degli AO23 avranno la possibilità di interagire con Kia e conoscere nei dettagli le iniziative del brand volte a consolidare la sua leadership nella mobilità sostenibile. Sarà inoltre visibile presso il nuovo stand Grand Slam Oval la versione GT di EV6, una vettura elettrica ad altissime prestazioni. I visitatori della Kia Arena, impianto sportivo da 5.000 posti inaugurato lo scorso anno presso il Melbourne Park e quarta sede più grande del torneo, potranno seguire le azioni del loro idolo nel gioco interattivo “Make your move”. Giocando a tennis virtualmente con Rafael Nadal, proiettato su un maxi schermo, avranno la possibilità di copiare le mosse del campione in carica e, contemporaneamente, con i loro movimenti generare elettricità, grazie ad uno speciale tappetino che immagazzina l’energia prodotta per trasferirla successivamente ai modelli Kia EV6 della flotta AO23. “La partnership unica tra Kia e Australian Open si è rivelata come una delle più riuscite nel mondo dello sport e fondamentale per il successo dell’evento. Siamo onorati che Kia abbia deciso di prolungare il suo ruolo di Main Partner fino al 2028”, ha dichiarato Craig Tiley, direttore dell’Australian Open.

“E’ davvero affascinante e coinvolgente vedere le ultime innovazioni tecniche, progettate per una mobilità sempre più sostenibile, che i nostri amici di Kia presentano ad ogni edizione dell’AO e non vediamo l’ora di vedere cosa hanno in serbo per gli appassionati di tennis di quest’anno”, ha aggiunto.

Una delle iniziative più importanti, tra tutte quelle digitali sviluppate appositamente dal marketing Kia per accrescere l’interesse e la partecipazione del pubblico agli AO23, è Kia Clubhouse, un evento dedicato a 20 bambini della Rafa Nadal Foundation che potranno assistere ai match di AO alla Rod Laver Arena, partecipare ad un clinique tecnico di tennis o ad una serie di altre attività culturali a Melbourne, a ricordo di una esperienza.

