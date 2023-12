Kia lancia le nuove versioni Special Edition di Niro EV ed EV6

MILANO (ITALPRESS) – Kia Italia lancia le nuove versioni Special Edition di Niro EV ed EV6, specificatamente pensate per chi vuole essere protagonista del passaggio immediato e semplice verso un futuro di mobilità sostenibile. La possibilità di scegliere tra tre propulsori elettrificati altamente efficienti, la perfetta combinazione tra design e funzionalità all’avanguardia rendono Niro il CUV (Crossover Utility Vehicle) ideale per chiunque desideri avvicinarsi alle nuove frontiere della mobilità elettrificata. In particolare, Niro EV rappresenta per Kia un modello chiave nel percorso all’elettrificazione. Offre un’incredibile autonomia a trazione completamente elettrica di 460 km (WLTP) grazie a 150 kW di potenza e ad una coppia di 255 Nm, per prestazioni brillanti in ogni condizione.

Niro EV utilizza una batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh, che richiede solo 43 minuti per ricaricarsi dal 10-80% con un caricabatterie rapido CC. In ottica di ulteriore ampliamento della gamma, Kia Italia lancia sul mercato due nuove versioni. Kia Niro EV Business Special Edition che, con un prezzo di listino pari a 40.950 euro, offre un equipaggiamento molto completo. Grazie alle Promozioni Kia in corso, Niro EV Business Special Edition è acquistabile con formula K Lease al prezzo altamente concorrenziale di 29.950 euro, comprensivi di EcoBonus statale. Viene inoltre lanciata la versione Style Special Edition che, ad un prezzo di listino pari a 47.950 euro, offre una serie di equipaggiamenti aggiuntivi che la rendono perfetta per ogni tipo di esigenza.

EV6 è il primo BEV progettato e sviluppato da Kia sulla piattaforma dedicata Electric-Global Modular Platform (E-GMP) e rappresenta il primo passo della transizione di Kia nell’era dell’elettrificazione. Grande autonomia, sistema di ricarica ultraveloce a 800 V e stile distintivo da crossover: sono solo alcune delle tante caratteristiche che caratterizzano questa vettura così innovativa. Per dare ulteriore valore a questa vettura, Kia Italia ha pensato di inserire in gamma 2 nuove versioni, la Air Business al prezzo di 48.950 euro e la Air Special Edition RWD e AWD, rispettivamente al prezzo di 58.450 euro per la versione a trazione posteriore e 61.950 euro per la versione a 4 ruote motrici e due motori da 325 cavalli di potenza. La Air Business è la nuova versione d’ingresso della gamma EV6, equipaggiata da una batteria da 58 kWh e capace di un’autonomia fino a 394 km. La Air Special Edition, forte della batteria Long Range da 77,4 kWh e di un’autonomia combinata che supera i 500 km (versione a trazione posteriore RWD), offre ulteriori contenuti inediti, come gli interni in pelle vegana e i passaruota in high glossy black. Nell’allestimento sono inclusi alcuni contenuti della versione top di gamma GT-line.

foto: ufficio stampa Kia Italia

