Kim Kardashian vs Kanye West: Il Divorzio, in esclusiva su Discovery+

Roma, 4 ago. (askanews) – Arriva giovedì 10 agosto, in esclusiva su Discovery+, “Kim Kardashian vs Kanye West: Il Divorzio”, un racconto inedito che vede protagonisti gli avvocati coinvolti nelle pratiche di separazione e gli amici della coppia, in cui emergono i retroscena del tumultuoso e miliardario divorzio tra la primogenita di casa Kardashian e il rapper e produttore statunitense.

Sembra distante un’eternità quel 24 maggio del 2014, quando Kim Kardashian e Kanye West si scambiavano le loro promesse d’amore nella storica dimora fiorentina del Forte di Belvedere a Firenze. Ora, di quella storia d’amore, restano solo intere pagine di giornali di gossip, accuse e diatribe consumatesi a colpi di tweet e atti giudiziari, di quello che da lì a poco sarebbe diventato il divozio più chiacchierato di Hollywood.

Nel documentario Kim Kardashian vs Kanye West: Il Divorzio, si ripercorre la storia del matrimonio di Kim e Kanye, dagli inizi idilliaci fino alla battaglia legale durata due anni che ha portato alla fine della loro relazione. Saranno due i punti di vista mostrati in “Kim Kardashian vs Kanye West: Il Divorzio”: da una parte, il racconto del complesso rapporto di Kanye con i media e l’imponente famiglia Kardashian, e il suo disperato tentativo di salvare il matrimonio, e, dall’altra, Kim in balia di un relazione completamente allo sbando e di continui attacchi online subiti da parte dell’ex marito, fino alla decisione definitiva di porre fine al matrimonio.